Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma BeIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'a 2-1 mağlup olmuştu.
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