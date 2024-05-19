Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:25
Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma BeIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'a 2-1 mağlup olmuştu.


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