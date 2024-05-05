Chelsea'den West Ham karşısında 5 gollü şov

Premier Lig 36. hafta maçında Chelsea, sahasında ağırladığı West Ham'ı 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 18:09
Chelsea'den West Ham karşısında 5 gollü şov
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Premier Lig 36. hafta maçında Chelsea ile West Ham karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 5-0 kazandı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Cole Palmer, 30. dakikada Conor Callagher, 36. dakikada Madueke, 48 ve 80. dakikalarda Nicolas Jackson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 54 yaparak Avrupa kupalarına katılma ümidini sürdürdü. West Ham ise 49 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki karşılaşmada Chelsea, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. West Ham, sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.


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