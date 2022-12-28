Chelsea, Bournemouth'u 2 golle geçti
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, konuk ettiği Bournemouth'u 2-0 yendi.
Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçı da kaybeden Chelsea, Bournemouth karşısında kötü gidişi sonlandırdı.
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Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Kai Havertz ve 24. dakikada Mason Mount'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 24'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.
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