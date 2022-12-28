Chelsea, Bournemouth'u 2 golle geçti

28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:11

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, konuk ettiği Bournemouth'u 2-0 yendi.

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçı da kaybeden Chelsea, Bournemouth karşısında kötü gidişi sonlandırdı.

ALMAN YILDIZ PERDEYİ AÇTI

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Kai Havertz ve 24. dakikada Mason Mount'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 24'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.