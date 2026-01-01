Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

Chelsea, teknik direktörü Enzo Maresca ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Maresca'nın görevine son verildi.

Chelsea'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak. Kulübe yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Enzo'ya bundan sonraki kariyeri için başarılar diliyoruz" denildi.

Premier Lig'de hafta sonunda oynanacak Manchester City maçında takımın başında kimin olacağı henüz netleşmiş değil.

Ligde iç sahada Everton’a karşı oynadıkları maçın ardından Maresca, "Önceki 48 saat, kulübe katıldığımdan beri en kötü 48 saatti, çünkü birçok insan bizi desteklemedi" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pep Guardiola’nın yerine geçecek en güçlü adayın Maresca olduğu iddia edilmiş, 45 yaşındaki çalıştırıcı Chelsea’de kalacağını söylemişti.

Maresca, Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer almıştı.