Cumhuriyet Gazetesi Logo
Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

1.01.2026 15:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklama karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Chelsea, teknik direktörü Enzo Maresca ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Maresca'nın görevine son verildi.

Chelsea'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak. Kulübe yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Enzo'ya bundan sonraki kariyeri için başarılar diliyoruz" denildi.

Premier Lig'de hafta sonunda oynanacak Manchester City maçında takımın başında kimin olacağı henüz netleşmiş değil.

Ligde iç sahada Everton’a karşı oynadıkları maçın ardından Maresca, "Önceki 48 saat, kulübe katıldığımdan beri en kötü 48 saatti, çünkü birçok insan bizi desteklemedi" ifadelerini kullanmıştı. 

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pep Guardiola’nın yerine geçecek en güçlü adayın Maresca olduğu iddia edilmiş, 45 yaşındaki çalıştırıcı Chelsea’de kalacağını söylemişti.

Maresca, Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer almıştı.

İlgili Konular: #chelsea #Teknik Direktör #Enzo Maresca

İlgili Haberler

Chelsea'de Enzo Maresca krizi: Takımdan ayrılabilir!
Chelsea'de Enzo Maresca krizi: Takımdan ayrılabilir! İngiltere Premier Lig’de Chelsea, teknik direktörü Enzo Maresca’yla yollarını ayırabilir. Arkaya alınan kötü sonuçların ardından yönetimin bugün bir toplantı yapacağı ve ve hafta sonunda Manchester City ile oynanacak maçta Maresca'nın takımının başında olmasının beklenmediği belirtildi.
Chelsea'den Newcastle United deplasmanında geri dönüş!
Chelsea'den Newcastle United deplasmanında geri dönüş! İngiltere Premier Lig'de Chelsea, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Newcastle United deplasmanından 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Aston Villa'yı Chelsea de durduramadı: Üst üste 11. galibiyet!
Aston Villa'yı Chelsea de durduramadı: Üst üste 11. galibiyet! Premier Lig'de Aston Villa geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 2-1 yendi. Londra ekibi tarihinde ilk kez 11 maç üst üste kazandı.