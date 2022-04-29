Chelsea ile Manchester United berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'inin 34. hafta mücadelesinde Manchester United, konuk ettiği Chelsea ile berabere kaldı.
Ligin ertelemeli oynanan 34. hafta karşılaşmasında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kota alabilmek için mücadele eden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Chelsea, 60. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 62. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Chelsea 66 puanla üçüncü sırada, Manchester United ise 55 puanla altıncı sırada kaldı.
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 17. gol ile Premier Lig tarihinde 37 yaşında bu sayıya ulaşan tarihteki ilk futbolcu oldu.
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