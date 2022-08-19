Chelsea, Inter'den Cesare Casadei'yi transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalya'nın Inter takımından 19 yaşındaki İtalyan futbolcu Cesare Casadei'yi transfer etti.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalya'nın Inter takımından orta saha oyuncusu Cesare Casadei'yi kadrosuna kattı.
Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için bonuslarla 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.
İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Casadei, 2018'de Cesena'dan Inter'in altyapısına dahil edilmişti.
Casadei, geçen sezon Inter'in 19 yaş altı takımıyla 40 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Peker'den yeni görüntü
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Pasaporta rekor zam yolda
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Yüzlerce kişi mağdur