Chelsea Joao Felix transferini resmen açıkladı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:22

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:22

Chelsea, Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Londra ekibinin, 6 aylık kiralama için Atletico Madrid'e 11 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Felix'in sezon sonuna kadar olan 6 milyon Euro'luk maaşının da tam olarak Londra ekibi tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Joao Felix, İngiliz devinin 12. Portekizli oyuncusu oldu.

Joao Felix

ATLETICO 125 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, 131 maçta 33 gol attı.

24 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Futbol Takımı ile 28 maçta 4 golü bulunuyor.