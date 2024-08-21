Chelsea'den Sterling ve Chilwell açıklaması: 'Kadro dışı kalmasının sebebi...'

Yayınlanma: 21.08.2024 - 18:29

Güncelleme: 21.08.2024 - 18:29

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kararıyla Raheem Sterling ve Ben Chilwell kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı kalan futbolcuların süre bulmakta zorlanacağını söyleyen Maresca, Sterling için "City maçı öncesinde Raheem ile konuştum. Ona bizimle süre bulmakta zorlanacağını söyledim. Kadro dışı kalmasının sebebi de bu" dedi.

Maresca, Chilwell için, "Chilly için ise, o çok iyi bir insan ama o da süre bulmakta zorlanacak'' sözlerini sarf etti.

CHELSEA PERFORMANSLARI

Raheem Sterling, Chelsea'de 81 maçta forma giyip 19 gol 12 asistlik performansla oynadı.

Ben Chilwell ise Chelsea kariyerinde 107 maça çıkıp 9 gol 11 asistlik performans gösterdi.