Chelsea'de şok karar: Raheem Sterling Manchester City maçı kadrosuna alınmadı!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:26

Güncelleme: 18.08.2024 - 18:26

29 yaşındaki yıldız futbolcu Raheem Sterling'in Chelsea'deki geleceği merak konusu oldu.

İngiliz oyuncu, Chelsea'nin Manchester City ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosuna alınmadı.

CHELSEA'DEN STERLİNG KARARI

Teknik direktör Enzo Maresca, herhangi bir sakatlığı bulunmayan oyuncunun teknik ekibin kararıyla kadroda olmadığını söyledi.

Maresca yaptığı açıklamada, "Sterling'in kadroda olmaması tamamen teknik bir karar. Bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Teknik direktörler karar almak için para alıyorlar. Bu verilen kararlar bazen oyuncuların hoşuna gitmeyebiliyor." ifadelerini kullandı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA FORMA GİYMİŞTİ

Öte yandan İngiliz basınına göre, Sterling, kadro dışı kaldığı için büyük şok yaşadı. Tecrübeli futbolcu, Chelsea'nin sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçının tamamında forma giymişti.

Chelsea'de toplam 81 maça çıkan yıldız oyuncu, 19 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.