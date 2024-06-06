Adı sarı lacivertli ekiple anılıyordu: Sterling cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılan Raheem Sterling ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 16:47
Adı sarı lacivertli ekiple anılıyordu: Sterling cephesinden Fenerbahçe açıklaması!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Raheem Sterling önemli bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın temsilcileri, Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı.

TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Sterling'in şu anda Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

CHELSEA PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Sterling, 10 gol attı ve 8 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.


raheem sterling haberleri fenerbahçe haberleri chelsea haberleri

İlgili Haberler

Yeni sezon planlaması başladı: İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk icraatı

Yeni sezon planlaması başladı: İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk icraatı
Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı
Fenerbahçe, başkan adaylarının kesinleşen yönetim kurulu listelerini açıkladı

Fenerbahçe, başkan adaylarının kesinleşen yönetim kurulu listelerini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler