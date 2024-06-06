Adı sarı lacivertli ekiple anılıyordu: Sterling cephesinden Fenerbahçe açıklaması!
Adı Fenerbahçe ile anılan Raheem Sterling ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Raheem Sterling önemli bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın temsilcileri, Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı.
TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR
Sterling'in şu anda Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.
CHELSEA PERFORMANSI
Chelsea'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Sterling, 10 gol attı ve 8 asist yaptı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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