Chelsea, Liam Rosenior ile ilk maçında 5 golle kazandı!

11.01.2026 09:22:00
Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetimindeki ilk maçında Charlton Athletic'i 5-1 mağlup etti.

Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetimindeki ilk maçında FA Cup 3. Turu'nda çıktı. Championship ekibi Charlton Athletic ile deplasmanda karşılaşan Chelsea, maçı 5-1 kazandı ve tur atladı.

Deplasmanda Chelsea'ye turu getiren golleri 45. dakikada Jorrel Hato, 50. dakikada Tosin Adarabioyo, 62. dakikada Marc Guiu Paz, 90. dakikada Pedro Neto ve 90+3. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez kaydetti.

Charlton Athletic'in tek golü 57. dakikada Miles Leaburn'den geldi.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Charlton Athletic karşısında 90 dakika görev yaptı.

