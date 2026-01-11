Chelsea, Liam Rosenior ile ilk maçında 5 golle kazandı!

Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetimindeki ilk maçında FA Cup 3. Turu'nda çıktı. Championship ekibi Charlton Athletic ile deplasmanda karşılaşan Chelsea, maçı 5-1 kazandı ve tur atladı.
Deplasmanda Chelsea'ye turu getiren golleri 45. dakikada Jorrel Hato, 50. dakikada Tosin Adarabioyo, 62. dakikada Marc Guiu Paz, 90. dakikada Pedro Neto ve 90+3. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez kaydetti.
Charlton Athletic'in tek golü 57. dakikada Miles Leaburn'den geldi.
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Charlton Athletic karşısında 90 dakika görev yaptı.