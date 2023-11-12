Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 6-1 mağlup etmişti.
Chelsea ise Tottenham deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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