Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:09
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 6-1 mağlup etmişti.

Chelsea ise Tottenham deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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