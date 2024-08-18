Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18.30'da başlayacak.
CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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