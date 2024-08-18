Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 11:07
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18.30'da başlayacak.

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten naklen yayımlanacak.


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