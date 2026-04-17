Chelsea, Moises Caicedo'nun sözleşmesini uzattı

Chelsea, Moises Caicedo ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan duyuruya göre Ekvadorlu orta saha oyuncusu, 2033 yılına kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

2023 yılının ağustos ayında Brighton & Hove Albion'dan transfer edilen Caicedo, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Londra ekibinde şimdiye kadar 140 maça çıkan yıldız oyuncu, UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinde önemli rol oynadı.

"HEDEFİM DAHA FAZLA KUPA"

Yeni sözleşmenin ardından konuşan Caicedo, kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Chelsea ile sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Bu takıma ve bu kulübe inanıyorum. Doğru yolda ilerlediğimizi biliyorum ve birlikte daha yolun başındayız.

Başarılacak daha çok şey var. Her gün kendimi geliştirmek için çok istekliyim. Chelsea ile daha fazla kupa kazanmak ve bu kulüp ile taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.

Şimdiye kadar birlikte harika anlar yaşadık. Hayalim bir Chelsea efsanesi olmak ve bunu başarmak için mümkün olduğunca çok çalışacağım."

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

2023/24 sezonu öncesinde Stamford Bridge'e transfer olan Caicedo, üçüncü sezonunun sonuna yaklaşırken takım içinde lider oyunculardan biri konumuna geldi.

Chelsea kariyerinde 8 gole imza atan 23 yaşındaki futbolcunun gollerinden biri, kulüp tarafından 2024 yılının golü seçildi.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2024/25 sezonundaki performansıyla takımın iki kupa kazanmasına katkı sağlarken, taraftarlar tarafından "Yılın Oyuncusu" ve takım arkadaşları tarafından da "Sezonun Oyuncusu" ödüllerine layık görüldü.