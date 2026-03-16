Cumhuriyet Gazetesi Logo
Chelsea'ye ertelemeli transfer yasağı!

16.03.2026 17:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Chelsea, Roman Abramovich'in sahipliği döneminde Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle transfer yasağı ve para cezasına çarptırıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün eski sahibi Roman Abramovich dönemine ilişkin mali ihlaller nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Premier Lig yönetimi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kulübün mali raporlama, üçüncü taraf yatırımları ve genç oyuncu geliştirme süreçlerinde lig kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

12.45 MİLYON EURO PARA CEZASI

Bu kapsamda Chelsea'ye 12.45 milyon Euro para cezası verildi. Ayrıca kulübe transfer faaliyetlerini doğrudan etkileyen yaptırımlar da uygulandı.

1 YILLIK TRANSFER YASAĞI

Karara göre Chelsea'nin akademi oyuncularının transferine 9 ay süreyle derhal yasak getirildi. Bunun yanında kulübün A takım oyuncusu transfer etmesine yönelik 1 yıllık yasak da karara bağlandı. Ancak bu cezanın iki yıl süreyle askıya alındığı ve söz konusu süre içinde yeni bir ihlal yaşanmaması halinde uygulanmayacağı belirtildi.

İlgili Konular: #chelsea #para cezası #transfer yasağı

İlgili Haberler

Chelsea 10 kişi kaldı: Londra derbisinde Arsenal güldü!
Chelsea 10 kişi kaldı: Londra derbisinde Arsenal güldü! Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
7 gollü karşılaşmada PSG, Chelsea'yi mağlup etti!
7 gollü karşılaşmada PSG, Chelsea'yi mağlup etti! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, konuk ettiği Chelsea'yi 5-2 mağlup etti.
Burnley, Chelsea karşısında 1 puanı 90+3'te aldı!
Burnley, Chelsea karşısında 1 puanı 90+3'te aldı! Chelsea, Premier Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Burnley ile 1-1 berabere kaldı.