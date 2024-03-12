Chelsea, Newcastle United'ı eli boş gönderdi!
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.
Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Chelsea konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Nicolas Jackson, 57. dakikada Cole Palmer ve 76. dakikada Mykhaylo Mudryk, Newcastle United'ın gollerini 43. dakikada Alexander Isak ve 90. dakikada Jacob Murphy kaydetti.
RAKİBİNE YETİŞTİ
Chelsea bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Newcastle United ise 40 puanda kaldı.
Chelsea bir sonraki karşılaşmasında Burnley'i konuk ederken, Newcastle United ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
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