Chelsea Noni Madueke'yi renklerine bağladı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:24

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 09:24

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kadrosunu 20 yaşındaki Noni Madueke ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada PSV ile Madueke'nin transferi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Noni Madueke



8.5 YILLIK İMZA

Chelsea, ayrıca Madueke ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 8,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Chelsea, Madueke için de PSV'ye 35 milyon Euro'luk bonservis ödeyecek.