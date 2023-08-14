Chelsea rekor ücretle Moises Caicedo'yu kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brightıon forması giyen Ekvadorlu futbolcu Moises Caicedo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton forması giyen defansif orta saha oyuncusu Moises Caicedo'yu renklerine bağladı.
İngiliz kulübün, 21 yaşındaki Caicedo için Brighton'a İngiltere rekoru olan 115 milyon sterlin (yaklaşık 133 milyon Euro) bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
CHELSEA KENDİ REKORUNU KIRDI
Bir İngiliz kulübünün yaptığı en pahalı transfer 106 milyon sterlin (yaklaşık 121 milyon euro) karşılığında Benfica'dan yine Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez'di.
LIVERPOOL İLE ANILIYORDU
Fabinho'yu Suudi Arabistan'a satmasının ardından ön libero transferi için arayışa geçen Liverpool adı Ekvadorlu futbolcu ile anılıyordu.
Geçen sezon Brighton formasıyla 43 maçta görev yapan Caicedo 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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