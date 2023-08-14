Anadolu Efes, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı

Ercan Osmani, Anadolu Efes ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:42
Anadolu Efes, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert beyazlı kulüp, geçen sezon Darüşşafaka Lassa’da forma giyen Ercan Osmani ile 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ERCAN OSMANİ KİMDİR?

1998 doğumlu oyuncu 2.13 metre boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor.

2014-2018 yılları arasında Bandırma Kırmızı’da forma giyen Ercan Osmani, 2018-2020 yılları arasında ise Teksüt Bandırma’da görev yaptı. 2020-21 sezonunda Beşiktaş’ın yolunu tutan Ercan Osmani, burada iki sezon forma giydikten sonra 2022-23 sezonu başında Darüşşafaka Lassa’ya transfer oldu. Başarılı oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından Anadolu Efes'e katıldı.

Ercan Osmani, 2022-23 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Darüşşafaka Lassa forması ile 11 karşılaşmada 24:01 dakika süre alarak maç başına 10,1 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Başarılı oyuncu, Basketbol Süper Ligi’nde ise 32 karşılaşmada 22:02 dakika ortalama süre alarak maç başına 9,0 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile görev yaptı.


anadolu efes Ercan Osmani transfer

İlgili Haberler

Anadolu Efes'e sakatlık şoku!

Anadolu Efes'e sakatlık şoku!
Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic'in yeni takımı belli oldu!

Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic'in yeni takımı belli oldu!
Ergin Ataman: 'Futbolda Galatasaray, baskette Anadolu Efes'

Ergin Ataman: 'Futbolda Galatasaray, baskette Anadolu Efes'

En Çok Okunan Haberler