Anadolu Efes, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı
Ercan Osmani, Anadolu Efes ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Lacivert beyazlı kulüp, geçen sezon Darüşşafaka Lassa’da forma giyen Ercan Osmani ile 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.
ERCAN OSMANİ KİMDİR?
1998 doğumlu oyuncu 2.13 metre boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor.
2014-2018 yılları arasında Bandırma Kırmızı’da forma giyen Ercan Osmani, 2018-2020 yılları arasında ise Teksüt Bandırma’da görev yaptı. 2020-21 sezonunda Beşiktaş’ın yolunu tutan Ercan Osmani, burada iki sezon forma giydikten sonra 2022-23 sezonu başında Darüşşafaka Lassa’ya transfer oldu. Başarılı oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından Anadolu Efes'e katıldı.
Ercan Osmani, 2022-23 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Darüşşafaka Lassa forması ile 11 karşılaşmada 24:01 dakika süre alarak maç başına 10,1 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Başarılı oyuncu, Basketbol Süper Ligi’nde ise 32 karşılaşmada 22:02 dakika ortalama süre alarak maç başına 9,0 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile görev yaptı.
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