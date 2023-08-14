Anadolu Efes, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:42

Güncelleme: 14.08.2023 - 12:42

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert beyazlı kulüp, geçen sezon Darüşşafaka Lassa’da forma giyen Ercan Osmani ile 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ERCAN OSMANİ KİMDİR?

1998 doğumlu oyuncu 2.13 metre boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor.

2014-2018 yılları arasında Bandırma Kırmızı’da forma giyen Ercan Osmani, 2018-2020 yılları arasında ise Teksüt Bandırma’da görev yaptı. 2020-21 sezonunda Beşiktaş’ın yolunu tutan Ercan Osmani, burada iki sezon forma giydikten sonra 2022-23 sezonu başında Darüşşafaka Lassa’ya transfer oldu. Başarılı oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından Anadolu Efes'e katıldı.

Ercan Osmani, 2022-23 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Darüşşafaka Lassa forması ile 11 karşılaşmada 24:01 dakika süre alarak maç başına 10,1 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Başarılı oyuncu, Basketbol Süper Ligi’nde ise 32 karşılaşmada 22:02 dakika ortalama süre alarak maç başına 9,0 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile görev yaptı.