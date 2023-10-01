İngiltere Premier Lig'de tartışılan hakemler için karar!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 14:55

Güncelleme: 01.10.2023 - 14:55

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında oynanan Tottenham - Liverpool maçında VAR'da görev yapan Darren England ve Dan Cook için karar verildi.

İngiltere Profesyonel Hakemler Kurulu yaptığı açıklamada, iki hakemin bu haftaki karşılaşmalardaki görevlerinden alındığı açıklandı.

Darren England, bugün Nottingham Forest - Brentford maçında 4. hakem olarak, Dan Cook ise pazartesi günü oynanacak Fulham - Chelsea maçında yardımcı hakem olarak görev yapacaktı.

NE OLMUŞTU?

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup etmişti.

Maç 0-0 iken mücadelenin 34. dakikasında Liverpool'un Luis Diaz ile bulduğu gol VAR kararıyla iptal edilmişti.

Karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Hakemler Kurulu bir açıklama yayımlarken, verilen kararın yanlış olduğu ve gol kararı verilmesi gerektiğini belirterek özür dilemişti.