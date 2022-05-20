Chelsea'de Antonio Rudiger ile yollar ayrıldı

20 Mayıs 2022 Cuma, 13:45

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de sezon sonunun ilk ayrılığı gerçekleşti. Alman stoper Antonio Rudiger, İngiliz ekibi ile sözleşme uzatmadı ve ayrıldığını açıkladı.

Tecrübeli oyuncu The Players Tribune'de yazdığı mektupla kulübe ve taraftarlara veda etti.

Mektubuna "Vedalardan hoşlanmam ama bunun özel olmasını sağlamaya çalışacağım, kalpten..." sözleriyle başlayan Alman oyuncu, "Futbol dünyasında nefret var, emin olabilirsiniz. Bu bir gerçek. Bunun en kötüsünü hissettim. Ama çok güzel zamanlarım da oldu. Chelsea'de her iki durumu da deneyimledim. Acı cektim ama sevgiyi de hissettim. Günün sonunda ışık karanlığa galip çıktı. Bu yüzden her zaman Chelsea olacak" ifadeleriyle sözlerine son noktayı koydu.

29 yaşındaki Alman stoper 2017 yazında Roma'dan Chelsea'ye 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Deneyimli oyuncu Maviler'de 202 maça çıktı ve 12 golün yanı sıra 7 asist katkısında bulundu. Rudiger, Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, F.A. Cup ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.



