Chelsea'de işler iyi gitmiyor!

01 Ocak 2023 Pazar, 22:04

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea, 16. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Nottingham, 63. dakikada Serge Aurier'in golüyle eşitliği sağladı.

Son 7 maçında 6. kez puan kaybeden Chelsea, puanını 25 yaptı. Nottingham Forest ise son 4 maçında 3. kez puan alarak 14 puana yükseldi.

Nottingham Forest, gelecek hafta lig sonuncusu Southampton'a konuk olacak. Chelsea ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.