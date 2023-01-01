Chelsea'de işler iyi gitmiyor!
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Nottingham Forest ile deplasmanda berabere kalarak son 7 maçta 6. kez puan kaybetti.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Chelsea, 16. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Nottingham, 63. dakikada Serge Aurier'in golüyle eşitliği sağladı.
Son 7 maçında 6. kez puan kaybeden Chelsea, puanını 25 yaptı. Nottingham Forest ise son 4 maçında 3. kez puan alarak 14 puana yükseldi.
Nottingham Forest, gelecek hafta lig sonuncusu Southampton'a konuk olacak. Chelsea ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in Twitter hesabında hareketlilik
- Memur maaşı ve emekli aylığında son durum
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- Göstericiler sokaklara indi otomobil yaktı
- 2023 için korkutan tahmin
- Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Yargıdan imam Halil Konakcı kararı
- Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
- MHP'de Sinan Ateş istifaları