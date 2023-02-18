Chelsea'den eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depreme Hatay'da yakalanan ve hayatını kaybeden Christian Atsu için, eski kulübü Chelsea taziye mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 12:48
Chelsea'den eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

Londra kulübünden yapılan paylaşımda, "Chelsea Kulübü, Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç depremin kurbanlarından biri olduğu haberini büyük bir üzüntüyle almıştır. Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve deprem trajedisinden etkilenen herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2013 yılında Portekiz ekibi Porto'dan Chelsea'ye transfer olan ancak A takım formasını hiç giymeyen Ganalı futbolcu, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'a kiralanmıştı.


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