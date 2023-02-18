Futbol dünyasından Atsu için başsağlığı mesajları

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 12:22

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 12:22

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu, deprem felaketinde hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, Ganalı oyuncu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Atsu için yayımlanan başsağlığı mesajları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Christian Atsu'yu Maalesef Kaybettik. Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

HATAYSPOR

"Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu."

FENERBAHÇE

"Hepimizin başı sağ olsun. Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ

"Christian'ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

TRABZONSPOR

"Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

BAŞAKŞEHİR

"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

KONYASPOR

"Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun."

ADANA DEMİRSPOR

"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

KASIMPAŞA

"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

ALANYASPOR

"Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

KAYSERİSPOR

"Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

FATİH KARAGÜMRÜK

"Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atsu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

ANKARAGÜCÜ

"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz."

ÜMRANİYESPOR

"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle enkaz altında kalan Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

YENİ MALATYASPOR

"Hatayspor camiasının başı sağ olsun. Bu acının tarifi yok."