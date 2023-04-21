Chelsea'den Julian Nagelsmann kararı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşamadığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 19:16
Chelsea'den Julian Nagelsmann kararı
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Teknik direktör arayışlarına devam eden Chelsea'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Nagelsmann ile anlaşamadı.

Julian Nagelsmann

NAGELSMANN'DAN VAZGEÇTİLER

Habere göre, Chelsea ile 3 görüşme gerçekleştiren Alman çalıştırıcının masadan kalktığı belirtildi.

Londra ekibinin de bu karara saygı duyduğu ve yeni alternatiflere yöneleceği ifade edildi.

Julian Nagelsmann, Bayern Münih'teki kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.


Julian Nagelsmann chelsea İngiltere Premier Lig

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