Chelsea'den Julian Nagelsmann kararı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşamadığı ileri sürüldü.
Teknik direktör arayışlarına devam eden Chelsea'de yeni bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Nagelsmann ile anlaşamadı.
Julian Nagelsmann
NAGELSMANN'DAN VAZGEÇTİLER
Habere göre, Chelsea ile 3 görüşme gerçekleştiren Alman çalıştırıcının masadan kalktığı belirtildi.
Londra ekibinin de bu karara saygı duyduğu ve yeni alternatiflere yöneleceği ifade edildi.
Julian Nagelsmann, Bayern Münih'teki kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.
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