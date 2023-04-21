Chelsea'den Julian Nagelsmann kararı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 19:16

Güncelleme: 21.04.2023 - 19:16

Teknik direktör arayışlarına devam eden Chelsea'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Nagelsmann ile anlaşamadı.

Julian Nagelsmann

NAGELSMANN'DAN VAZGEÇTİLER

Habere göre, Chelsea ile 3 görüşme gerçekleştiren Alman çalıştırıcının masadan kalktığı belirtildi.

Londra ekibinin de bu karara saygı duyduğu ve yeni alternatiflere yöneleceği ifade edildi.

Julian Nagelsmann, Bayern Münih'teki kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.