Chelsea'nin iki maçlık hasreti sona erdi: Üç puan 2 golle geldi!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 19:11

Güncelleme: 27.10.2024 - 19:11

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki maçı Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nicolas Jackson ve 47. dakikada Cole Palmer attı. Newcastle United'ın tek golü 32. dakikada Alexander Isak'tan geldi.

CHELSEA'NİN HASRETİ SONA ERDİ

Chelsea, ligde Nottingham Forest beraberliği ve Liverpool yenilgisi sonrası iki maç sonra kazandı ve puanını 17'ye yükseltti. Newcastle United, 12 puanda kaldı.

Chelsea, ligde gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Arsenal'i ağırlayacak.