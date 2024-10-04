Chelsea, Konferans Ligi'ne rahat başladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin güçlü ekibi Chelsea, Gent'i ağırladığı maçı 4-2 kazandı.

Chelsea, Konferans Ligi'ne rahat başladı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:17

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İngiliz ekibi Chelsea ile Belçika temsilcisi Gent karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Chelsea oldu.

Chelsea'nin gollerini 12. dakikada Renato Veiga, 46. dakikada Pedro Neto, 63. dakikada Christopher Nkunku, 70. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

Konuk ekip Gent'in golleri 50. dakikada Tsuyoshi Watanabe ve 90. dakikada Omri Gandelman'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Chelsea lig aşamasına 3 puanla başladı. Gent puanla tanışamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Chelsea, Panathinaikos deplassmanına konuk olacak. Gent, Molde'yi ağırlayacak.


Etiketler: #chelsea #Gent #uefa avrupa konferans ligi

İlgili Haberler

Cole Palmer tarih yazdı, Chelsea Ferdi'nin takımını üzdü!

Cole Palmer tarih yazdı, Chelsea Ferdi'nin takımını üzdü!
Chelsea'den West Ham karşısında 3 gollü net galibiyet

Chelsea'den West Ham karşısında 3 gollü net galibiyet
Chelsea-Bournemouth maçı Premier Lig tarihine geçti!

Chelsea-Bournemouth maçı Premier Lig tarihine geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler