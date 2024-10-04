Chelsea, Konferans Ligi'ne rahat başladı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin güçlü ekibi Chelsea, Gent'i ağırladığı maçı 4-2 kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İngiliz ekibi Chelsea ile Belçika temsilcisi Gent karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Chelsea oldu.
Chelsea'nin gollerini 12. dakikada Renato Veiga, 46. dakikada Pedro Neto, 63. dakikada Christopher Nkunku, 70. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.
Konuk ekip Gent'in golleri 50. dakikada Tsuyoshi Watanabe ve 90. dakikada Omri Gandelman'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Chelsea lig aşamasına 3 puanla başladı. Gent puanla tanışamadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Chelsea, Panathinaikos deplassmanına konuk olacak. Gent, Molde'yi ağırlayacak.
Etiketler: #chelsea #Gent #uefa avrupa konferans ligi
Spor Haberleri
- Beşiktaş sosyal medyadan paylaştı!
- Giovanni van Bronckhorst'tan taraftara sitem!
- Mourinho'dan Sofyan Amrabat sözleri!
- Dusan Tadic: 'Farklı olabilirdi'
- Elfsborg, Roma'yı yıktı!
- EuroLeague'de gecenin sürprizi Zalgiris'ten!
- Chelsea, Konferans Ligi'ne rahat başladı!
- Arda Kardeşler'in yönettiği maç geceye damga vurdu
- Galatasaray'ın rakibi Tottenham deplasmanda güldü!
- 6 gollü maçta kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!
- İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası için yeni hamle