Chelsea'nin Joao Felix transferinde sona doğru
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Atletico Madrid'in Portekizli futbolcusu Joao Felix'i transfer ettiği belirtildi.
Chelsea, Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, 6 aylık kiralama için Atletico Madrid'e 11 milyon Euro ödeyecek. Felix'in sezon sonuna kadar olan 6 milyon Euro'luk maaşı da tam olarak karşılanacak.
Joao Felix
FELIX, LONDRA YOLUNDA
Satın alma opsiyonu konusunda takımlar arasında ufak bir fark kalırken Atletico Madrid, Joao Felix'e sağlık kontrollerinden geçmek için Londra'ya gitme izni verildi.
İspanyol basınına yansıyan görüntülerde, Joao Felix'in Atletico Madrid'in antrenmanı olduğu sırada tesislerden ayrıldığı tespit edildi.
Chelsea'nin perşembe akşamı oynanacak Fulham maçına kadar Joao Felix'in transferini tamamlamayı umduğu kaydedildi.
ATLETICO, 125 MİLYON EURO'YA ALDI
Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, 131 maçta 33 gol attı.
24 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı ile 28 maçta 4 golü bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- Meğer piyasa sahte ilaç doluymuş
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret!
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- 'Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'
- 4 adet erik 89 TL, 5 adet kiraz 125 TL
- Müzisyen Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi