Chelsea'nin satışı resmen tamamlandı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:19

Yaklaşık 3 aydır devam eden Chelsea'nin satış süreci resmen tamamlandı. Chelsea'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Roman Abramoviç ve Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum arasında satış işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Geçiş süreciyde işlemlerin de başladığı belirtilirken bu süreçte 12 teklif alındığı, 4 yatırımcıdan 3'ünün son teklifi verdiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün yeni sahiplerinin altyapıya, kadın futbol takımına, stadyuma ve Chelsea Vakfına'na yatırım yapmayı taahhüt ettiği ve buna ek olarak, kulübün ekonomik olarak zorlanmaması için gerekli önlemleri alacağı kaydedildi.

*Todd Boehly

19 yıllık Roman Abramoviç döneminin ardından Chelsea, toplamda 4.25 milyar sterlin karşılığında Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldı. İngiliz basınındaki haberelerde bu tutarın 2.5 milyar sterlinlik bölümünün ilk etapta ödeneceği, kalan tutarın ise kulübe yatırım olarak yansıtılması yansıtılacağı ifade edildi.