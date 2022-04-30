Trabzonspor'un önderi Abdullah Avcı! Abdullah Avcı'nın bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:30

Spor Toto Süper Lig'de 34 haftanın sonunda şampiyonluğa 1 puan uzakta bulunan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğu sevincini yaşamaya hazırlanıyor.

Teknik direktör olarak, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkardı.

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçından sonra göreve geldiği Trabzonspor'da 1 Süper Kupa başarısı yaşadı.

Avcı, teknik direktörlük kariyerine 1999-2000 yılında futbolcu olarak da formasını giydiği İstanbulspor'da Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak başladı ve bu kulüp bünyesinde görevini sürdürdü.

İLK KUPASINI 17 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMI İLE KAZANDI

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı'nı yaklaşık 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da teknik direktörlük görevi üstlendi.

Milliler, Avcı yönetiminde, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluk kupasını getirdi.

Avcı, Haziran 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görevine başladı. İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyan Avcı, 5,5 yıl görev yaptıktan sonra Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne geldi.

Milli takımda yaklaşık 2 yıl görev yapan Avcı, 18 maçta takımın başında sahaya çıktı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE PUAN REKORU KIRDI

Avcı, A Milli Takım ile Ağustos 2013'te yollarını ayırdıktan sonra Haziran 2014'te Medipol Başakşehir'de 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Avcı yönetimindeki Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği ilk yılı 4. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

Avcı'nın ekibi, 2016-2017'de ise 15 hafta zirvede kaldığı sezonu kulübün galibiyet ve puan rekorlarını da kırarak ikinci sırada tamamladı. Avcı, İstanbul ekibine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandırarak tarihe geçti.

BEŞİKTAŞ'TA 18 HAFTA G Ö REV YAPTI

2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 18 hafta takımın başında sahaya çıkan Avcı, 239 günlük sürede çıktığı 28 karşılaşmanın 14'ünde yenildi. Avcı, dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puan toplayabildi.

37 SEZONLUK HASRET SONA ERDİ

Trabzonspor, geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırdı.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

EN Ç OK PUANI TOPLADI

Abdullah Avcı, Başakşehir’in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Avcı, bordo-mavili takımın başında ise 34 maçta 76 puana ulaşarak bu alanda kendi rekorunu kırdı.

