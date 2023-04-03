Chelsea'nin teknik direktör adayları ortaya çıktı
Teknik direktör Graham Potter ile yolları ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yeni hoca adayları arasında Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique ve Zinedine Zidane'ın olduğu ileri sürüldü.
Graham Potter ile yollarını ayıran Chelsea, yeni teknik direktörünü arıyor.
The Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea'nin ilk etapta Julian Nagelsmann ile görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.
Julian Nagelsmann
Londra temsilcisinin listesinde Nagelsmann dışında da Mauricio Pochettino, Luis Enrique ve Zinedine Zidane gibi isimlerin yer aldığı belirtildi. Chelsea'nin, daha önce de eylül ayında Pochettino ile görüşme yaptığı ancak o dönem kararını Graham Potter'dan yana verdiği hatırlatıldı.
Zinedine Zidane
TÜM ADAYLAR ANALİZ EDİLECEK
Öte yandan Eintracht Frankfurt'un hocası Oliver Glasner ve Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin de adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.
Chelsea'nin tüm bu adayları masaya yatırdıktan sonra analiz edeceği ve kulübün yeni teknik direktörü konusunda nihai kararını vereceği ifade edildi.
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