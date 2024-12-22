Everton-Chelsea maçı başladığı gibi bitti
İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Everton ile 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Chelsea, Everton'a konuk oldu. Goodison Park'ta oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Chelsea, bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Everton ise 16 puan yaptı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Fulham'ı konuk edecek. Everton, Manchester City deplasmanına gidecek.
Etiketler: #chelsea #everton #İngiltere Premier Lig
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