Everton-Chelsea maçı başladığı gibi bitti

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Everton ile 0-0 berabere kaldı.

Everton-Chelsea maçı başladığı gibi bitti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 19:11

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Chelsea, Everton'a konuk oldu. Goodison Park'ta oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Chelsea, bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Everton ise 16 puan yaptı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Fulham'ı konuk edecek. Everton, Manchester City deplasmanına gidecek.


Etiketler: #chelsea #everton #İngiltere Premier Lig

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