Everton-Chelsea maçı başladığı gibi bitti

Yayınlanma: 22.12.2024 - 19:11

Güncelleme: 22.12.2024 - 19:11

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Chelsea, Everton'a konuk oldu. Goodison Park'ta oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Chelsea, bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Everton ise 16 puan yaptı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Fulham'ı konuk edecek. Everton, Manchester City deplasmanına gidecek.