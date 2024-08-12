Spor yazarları Samsunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Samsunspor'un oyunu, Beşiktaş'ın oyuncusu var'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:33

Güncelleme: 12.08.2024 - 09:33

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının açıklamaları şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Beşiktaş, yeni yıldızlarının ve bazı kaliteli eski oyuncularının “takım bütünlüğü” kurmasının meyvesini yiyor. Önce kupada 5-0’lık Galatasaray galibiyeti, sonra Süper Lig’in ilk maçında Samsunspor karşısında alınan 3 puan, bunun en büyük örneği. Teknik direktör Van Bronckhorst, bir sistem hocası olduğunu gösteriyor. Ama sahadaki oyun henüz yeterli değil, sorunlar var. Bu futbolun sonuç odaklı olduğu tek gerçek. Özellikle ilk haftalarda ligimizde kazanmanın en önemli şey olduğunu unutmayalım... Semih Kılıçsoy’un klas pasında Rafa Silva’nın golü, korner organizasyonundaki paslaşmalarla Masuaku’nun boşa çıkıp kestiği ortada Paulista’nın kafayla topu ağlara göndermesi bir çalışmanın ürünü. Samsunspor hücumda etkindi, pozisyonlar buldu, bir topları direkten döndü, sürekli golü aradılar. Bu noktada Beşiktaş’ın en büyük sıkıntısının fiziksel güç ve savunma hataları olduğunu söyleyebilirim. Paulista-Colley ikilisi daha dengeli olmalı. Ayrıca Svensson ve Masuaku çok açık veriyor. Ev sahibi geniş alanlar buldu, orta sahada daha güçlüydü. Beşiktaş, goller dışında pek pozisyon üretemedi." (Cumhuriyet)

"DEPLASMANDA KAZANMAK OYUNDAN ÖNEMLİ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş dün zor bir deplasmanda net bir skorla kazandı ancak iyi futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır. Golü buldu, topu rakibe bıraktı skoru korumak istedi ifadesi de gerçeği yansıtmaz. Çünkü 1-0’a kadar olan süreçte de etkili oynayan ve Beşiktaş’ın üzerine gelen Samsunspor idi. Beşiktaş’ın 2-0’ı bulduğu bir maçta topu daha fazla ayağında tutup rakibe bu kadar şans vermemesi gerekiyordu. Beşiktaş, iki sınavdan da başarıyla geçti, önümüzdeki hafta Antalyaspor’a karşı oynanacak maç güçlü bir iç saha oyunuyla, yoğun baskı ile kazanılırsa Beşiktaş’ta taşlar yerine oturmuş demektir. Beşiktaş, fizik olarak çok güçlü ve saha içinde organize olan güçlü bir Samsunspor’u yenerek çok zor bir maçı kazandı. Yeni bir teknik adam, yeni bir anlayış ve bir çok yeni oyuncuyla kazanarak başlamak ve kazanarak devam etmek önemli. Beşiktaş, bu süreçte kazanarak devam ederse siyah beyazlıları bu sezon güzel günler bekliyor." (Hürriyet)

"3 PUANDAN FAZLASI"

Bülent Timurlenk: "8+3 kuralı kalkınca Beşiktaş'ın 3 değil, 2 yerliyle oynamasının bile getirdiği avantaj var. Elbette ki kazanırken sorunlar yok değil. Svensson-Rashica kanadı fazla umut vermiyor. Rakip, ön alanda baskı yaptığında Gedson savunma yönünden top çıkarmaya çalıştığından forvet hattıyla aradaki mesafe büyüdükçe büyüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pek de parlak olmayan futbolla evlerinde 3 puan aldığı ligin ilk haftasında Giovanni van Bronckhorst'un deplasmanda 3 puanla başlaması, geçen sezon büyük travma yaşayan takım için 3 puandan fazlası." (Sabah)

"KALİTE VE EKSİKLER"

Ali Ece: "Hücum hattına geçen sezona göre bayağı yüksek kalitede ve her an fark yaratabilecek yeteneklere sahip oyuncular transfer edildi. Samsunspor tam oyun üstünlüğü kurmaya çalışırken Semih’in asistinde Rafa Silva topla yağ gibi aktı, fotoğraf çektirir gibi golünü yazarak Beşiktaş’ı öne geçirdi. Ardından ilk yarım saatte Beşiktaş’ı ayakta tutan Gabriel bir de öne gelip kalitesinin alameti farikası bir kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi. Gabriel’in golünde Masuaku’nun ortası da çok kaliteliydi. Gabriel Paulista bilek sakatlığı nedeniyle 2. yarıda oynayamayınca lidersiz Beşiktaş savunması komple zorlandı. Beşiktaş yönetimi savunma hattındaki bu eksikleri neyse ki farkında... Samsunspor yönetimine de iyi niyetli bir uyarıda bulunmak isterim: Maalesef transfer yasağınız var, bari eldeki oyuncuları sakatlıklarla kaybetmemek için saha zeminini düzeltmeniz gerekmez mi?" (Fanatik)

"SAMSUNSPOR'UN OYUNU, BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU VAR"

Uğur Meleke: "Dünkü müsabakayı şöyle özetleyebiliriz 5 kelimeyle: “Samsun’un oyunu, Beşiktaş’ın süperstarları var.” İlk 30 dakikada tek şut atamayan Beşiktaş, 5 dakikada birbirinden güzel iki golle maçın fişini çekti. İki sayıda da asistler gollerden güzel. Van Bronckhorst’un kariyerinde en fazla saygı gördüğü departman, “yıldızlardan üst düzey verim alması” idi. Feyenoord’da Kuyt, Elia ve Berghuis’ten nasıl verim aldıysa Beşiktaş’ta da süperstarlarla uyumu iyi. Paulista dün sakatlanana kadar hem savunmayı toparladı, hem de mükemmel bir korner organizasyonunu golle tamamladı. Immobile indirdi, Semih şimdiden sezonun en güzel asistlerinden birini yaptı, Rafa yine çabukluğunu gösterdi. Masuaku’da da, Gedson’da da geçen sezona göre toparlanma var. Van Bronckhorst dokunuşu diyebiliriz bu bireysel çıkışlara." (Hürriyet)