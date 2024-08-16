Cher Ndour'dan Beşiktaş açıklaması: 'Sözleşme 1 yıllık olsa da...'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:57
Cher Ndour'dan Beşiktaş açıklaması: 'Sözleşme 1 yıllık olsa da...'
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Beşiktaş'ın kiralık olarak Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kadrosuna kattığı Cher Ndour, siyah-beyazlı takımın genç oyuncuların değerini arttıracak bir kulüp olduğunu söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ndour, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada başarılı olmak için her şart var. Takım arkadaşlarımla idman yaptım. Bana olan yaklaşımları ve takım içindeki enerji çok iyi, çok mutluyum. Beşiktaş genç oyuncuların değerini artırabilecek bir kulüp. Çok gencim ve bu fırsatı değerlendirmek bana bağlı. Burada çok tecrübeli oyuncular var. Sözleşmem 1 yıllık da olsa kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

'HENÜZ YÜZDE 100 DEĞİLİM'

Her zaman en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Ndour, "Fizik olarak iyi ve hazır durumdayım. PSG ile idmanlara çıktım. Çok iyi çalıştım. Tabii ki yüzde 100 değilim, takıma yeni geldim ama her zaman en iyisini yapmak için çok çalışan bir oyuncuyum" dedi.

'GELMEDEN ÖNCE DERBİLERİ İZLEDİM'

Paul Pogba'ya benzetilmesine de değinen siyah-beyazlı futbolcu, 8 numarada daha iyi olduğunu belirterek, "Orta sahanın her yerinde oynayabilen bir oyuncuyum. Benim için 8 numara en ideal pozisyon. Hocamızın ne istediği önemli. Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hocanın, başkanın, tüm kulübün bana olan güvenini hissediyorum. Gelmeden önce buradaki derbileri izlemiştim. Icardi'yi, Dzeko'yu, bizden Immobile'yi biliyorum. Beraber oynadığım Rafa ve Gedson'u da tanıyorum" ifadelerini kullandı.


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