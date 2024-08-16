Karşılaşmaya devam edememişti: Beşiktaş'a Gabriel Paulista müjdesi!

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Gabriel Paulista'nın Antalyaspor maçında kadroya alınacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:45
Karşılaşmaya devam edememişti: Beşiktaş'a Gabriel Paulista müjdesi!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'a Antalyaspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.

Sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında kadroda olup olmayacağı belli olmayan Gabriel Paulista, yapılan sabah antrenmanında yer aldı.

GÖREV VERİLİRSE 11'DE BAŞLAYACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; takımla çalışmalara başlayan Paulista'nın Antalyaspor maçında kadroya alınması ve van Bronckhorst'un görev vermesi halinde 11 başlaması bekleniyor.

33 yaşındaki Gabriel Paulista, Süper Lig'deki ilk maçında Samsunspor ağlarını havalandırmıştı.


beşiktaş haberleri Gabriel Paulista haberleri antalyaspor haberleri

İlgili Haberler

Lugano'dan Beşiktaş açıklaması!

Lugano'dan Beşiktaş açıklaması!
Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş, Cher Ndour'u kadrosuna kattı!

Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş, Cher Ndour'u kadrosuna kattı!
Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay kararı!

Beşiktaş'tan Fahri Kerem Ay kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler