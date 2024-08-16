Karşılaşmaya devam edememişti: Beşiktaş'a Gabriel Paulista müjdesi!
Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Gabriel Paulista'nın Antalyaspor maçında kadroya alınacağı iddia edildi.
Beşiktaş'a Antalyaspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.
Sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında kadroda olup olmayacağı belli olmayan Gabriel Paulista, yapılan sabah antrenmanında yer aldı.
GÖREV VERİLİRSE 11'DE BAŞLAYACAK
TRT Spor'da yer alan habere göre; takımla çalışmalara başlayan Paulista'nın Antalyaspor maçında kadroya alınması ve van Bronckhorst'un görev vermesi halinde 11 başlaması bekleniyor.
33 yaşındaki Gabriel Paulista, Süper Lig'deki ilk maçında Samsunspor ağlarını havalandırmıştı.
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