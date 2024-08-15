Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Genç oyuncu, Makedonya'ya transfer oldu!

Beşiktaş, Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi'ye transfer olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 19:14
Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Genç oyuncu, Makedonya'ya transfer oldu!
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Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi'ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transferi hususunda FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Besar Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Makedonyalı oyuncu, geçen sezonu da FC Shkupi'de kiralık geçirdi.


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