Chicago Bulls'tan Onuralp Bitim kararı: Kontratı güncellendi!

NBA ekiplerinden Chicago Bulls, Onuralp Bitim'in çift yönlü sözleşmesinin normal kontrata çevrildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:02
Chicago Bulls'tan Onuralp Bitim kararı: Kontratı güncellendi!
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Chicago Bulls'la bu yaz sözleşme imzalayan Onuralp Bitim'in kontratında güncelleme yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada geçtiğimiz temmuz ayında Bulls'la çift yönlü sözleşme imzalayan milli basketbolcunun kontratının standart NBA kontratına çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, takım politikası gereği sözleşme şartlarına yer verilmedi.

G-LEAGUE'DE FORMA GİYDİ

Chicago Bulls'la sözleşme imzaladıktan sonra Onuralp Bitim, NBA'in gelişim ligi olan G-League'de forma giydi.

Bulls'un G-League takımı Windy City Bulls'ta 12 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, maç başına 32.1 dakika süre alırken 16.7 sayı, 3.9 ribaunt ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.

Onuralp Bitim, NBA'e gitmeden önce Türkiye'de Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor formalarını giymişti.


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