Milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA G League'deki ilk maçında çift sayılara ulaştı!
Milli oyuncu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi (NBA G League) ekibi Windy City Bulls, deplasmanda karşılaştığı Iowa Wolves'a 124-117 mağlup oldu.
NBA G League'de Windy City Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, ilk maçında çift haneli sayılara ulaştı.
Sezonun ilk maçında, Minnesota Timberwolves'u temsil eden Iowa Wolves, konuk ettiği Chicago Bulls'un takımı Windy City Bulls'u 124-117 mağlup etti.
Iowa Wolves'ta Luka Garza, 37 sayı, 13 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.
ONURALP BİTİM SİFTAH YAPTI
Windy City Bulls'ta ilk maçına ilk 5'te çıkan milli oyuncu Onuralp Bitim ise 14 sayı, 3'er ribaunt ve asistlik performans sergiledi. Max Heidegger ise 21 sayı ve 8 asistle takımın en skoreri oldu.
Onuralp Bitim, sezon başında NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalamıştı. Milli oyuncu, ihtiyaç durumuna göre NBA'de veya Gelişim Ligi'nde forma giyebiliyor.
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