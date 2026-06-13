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Chicago Fire'dan Leon Goreztka hamlesi

Chicago Fire'dan Leon Goreztka hamlesi

13.06.2026 15:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Chicago Fire'dan Leon Goreztka hamlesi

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire'ın Bayern Münih'ten ayrılan Alman orta saha oyuncusu Leon Goreztka ile görüştüğü iddia edildi.

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Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten ayrılan Leon Goreztka ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

MLS ekiplerinden Chicago Fire, Goreztka'yı kadrosuna katmak istiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Chicago Fire'ın, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Alman orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

LEWANDOWSKI İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Chicago Fire, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile de görüşüyor.

İlgili Konular: #Bayern Münih #Leon Goretzka #Chicago Fire

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