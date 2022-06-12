CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tebrik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Galatasaray'da ikinci defa başkan seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek'i ve yönetimini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Aydın Özbek’i ve yönetimini kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 12, 2022
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