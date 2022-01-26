CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut: CHP olarak önceliğimiz Türk sporudur

26 Ocak 2022 Çarşamba, 12:50

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, yaptığı açıklamada, "Bu ülke bizim ülkemiz, bu ülkede spor yapan gençler de bizim gençlerimiz, kulüpler de bizim kulüplerimizdir. Onun için biz yeni hazırladığımız yasa tasarısında, sporcuyu ve spor adamını önceleyen bir yasa ile yola çıkıyoruz. Sporcu olmadan, betonlaşmış bir yapı ne işine yarar?" dedi.

Kenan Nuhut'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"AKP'nin, bir torba kanun teklifi içinde TBMM’ye getireceği konuşulan yeni spor yasası, duyumlarımıza göre Türk sporunu içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Mevcutta bakıyorsunuz maalesef her maddesi değiştirilmiş, hukukçuların bile altından kalkamadığı bir manzume haline gelmiştir. Dolayısıyla Türk sporuna hiçbir fayda sağlamayan bir kanunla karşı karşıyayız. Birtakım geçici başarılarla seviniyoruz. Halbuki başarılar kalıcı olmalıdır. Spor hukukçularından ve milletvekillerimizden oluşan değerli bir kadro ile Türk sporunun geleceğini önceleyen, merkezine sporcuyu ve sporu alan bir yasa çalışmasının sonuna geldik. Evrensel normların ve dünyanın gerisinde olmayan Türk sporunu başarıya götürmek için çalışıyoruz. Yasa çalışmamızı yaparken AKP’nin yapmış olduğu gibi ben yaptım oldu değil, spor kulüplerinden, sporculardan, sporun tüm paydaşlarından görüş aldık ve yeni yasa teklifimizi ortaya çıkarttık. AKP, 20 yılda Türk sporunu çok geriye götürdü. Dolayısıyla ortaya bir enkaz yığını bıraktı; sportif başarıdan uzak, benim adamım olsun anlayışını hakim kıldı ve spora siyaset bulaştırdı. CHP olarak biz tekrar Türk sporunu şaha kaldırmak istiyoruz ve bunu iktidar olmamızla birlikte yapacağız. CHP'li belediyelerin yetiştirdiği sporcular, Tokyo Olimpiyatları'na giden sporcuların 4'te 1'ini teşkil ediyordu. Buradan da baktığınızda CHP’li belediyelerin hem sosyal belediyecilik konusunda hem de sportif yönden bu işe çok özenle eğildiğini görüyoruz. O nedenle ben tüm belediyelerin bu anlamda çok iyi görevler yapması gerektiğini düşünüyorum."

