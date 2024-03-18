CHP'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Baş sorumlu TFF'dir'

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinde bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek sarı-lacivertli futbolculara saldırmıştı. CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, olaylı maça ilişkin açıklama yaptı. Şerefhan çıkan olayların sorumlusunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:51
CHP'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Baş sorumlu TFF'dir'
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CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Trabzospor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu. 

Demirhan Şerefhan, maçta çıkan olayların sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gösterirken, yönetimi istifaya davet etti. 

Demirhan Şerefhan

Şerefhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün oynanan Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig futbol müsabakasında yaşanan olayları tasvip etmemiz mümkün değildir. Çıkan olayların baş sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Futbolumuzda her geçen gün artan şiddet olaylarını görmezden gelerek bu müsabakada yeterli emniyet önlemlerinin alınmaması çok büyük bir ihmalkarlıktır.

Futbolun içinde olduğu kaosun da baş mimarı olan TFF, ne yaptığını ve ne yapacağını artık bilememektedir. Hakemlerimize yapılan saldırılar ve ardından Suudi Arabistan’da oynatılmaya çalışılan Süper Kupa maçında yaşananlar sonrası istifa etmesi gereken TFF dünkü yaşanan olaylardan da kendine pay çıkarmamaktadır.

Türk futbol tarihinde dün yaşananlar yine bir kara leke olarak yer alacaktır. Maçtaki olayların büyümesini engelleyemeyen hakemler, arkalarında duracak bir federasyon olmayacağını bildiklerinden maçı tatil edecek düdüğü çalamamışlardır. TFF futbolu yöneten değil adeta seyreden bir kurum haline gelmiştir. Temiz spor, temiz futbol adına, sporun birleştirici unsurunu ortadan kaldıran TFF yönetiminin acilen istifa etmesi gerekmektedir."


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