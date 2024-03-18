Eski hakemler Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: İşte olaylı maçın tartışmalı pozisyonları!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:42

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile döndü. Eski hakemler, beIN Sports kanalından mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Eski hakemlerin değerlendirmesi şu şekilde:

-Fenerbahçe'nin ilk golü öncesinde Osayi-Samuel'in Trezeguet'ye müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Aslında sarılı oyuncu, kolunu normal bir seviyede yükseltmeden açıyor fakat o açtığı el, iki oyuncunun mücadelesi sırasında omzundan sekerek yükseliyor ve belli belirsiz yüze bir teması oluyor. Ben burada hakemin devam kararını doğru bulurum."

Bahattin Duran: "Savursa o zaman karttan da belki bahsederiz. Bu, hakem kararı. Benim de görüşüm oyunun devam etmesi yönünde ama hakem, buna faul verseydi ben o kararına da saygı duyardım. Benim kararım oyunun devam etmesi yönünde."

Bülent Yıldırım: "Bence de futbol içerisinde hakemin kararına saygı duymak lazım. Golde bir sıkıntı yok."

-Trabzonspor'un ilk golü öncesinde Pepe'ye yapılan müdahalede verilen faul kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Bu meşale sahaya atıldığında 61:30. Halil Umut Meler, gördü ve oraya bakıyor. Burada bile durdurabilir artık. Çünkü bir oyuncunun elinde yanıcı bir madde var ve siz oyunu devam ettirirseniz bu savunma oyuncusu belki de bir orta yapılsa elindeki o yanıcı maddeyle ikili mücadeleye girecek. Kabul edilebilir bir şey değil bu. Faul düdüğünü de ben, burada görmeden çalıyor gibi hissettim. Çünkü oraya bakıyor ama faul doğru, sorun yok."

Bahattin Duran: "Şimdi Halil Umut Meler; olması gerektiği gibi, yapması gerektiği gibi topun olduğu bölgeye bakıyor ama ekipten mutlaka ve mutlaka bir uyarı gelmeliydi. Ceza sahası içinde meşale var. Yanıcı madde var. Bakın, tehlikeli bu. Bence bu, ekibin bir eksikliği bir kere. Bence de doğru."

Bülent Yıldırım: "Saha içinde oyuncu sağlığını düşünecek kişi hakemdir. Burada gecikmiş bir oyun durdurma neyse ki faul düdüğüyle geldi. Temaslı bir ihlal var. Net bir faul var."

-Trabzonspor'a verilen penaltıda karar doğru mu?

Deniz Çoban: "Burada bir temas yoksa bu bir penaltı değil. Bu temas; rakibin kulağına, yüzüne olmadıysa bu bir penaltı değil. Şurada da teması doğruluyoruz. Kramponun vidasıyla rakibin yüzüne... Olabilecek en sert yerle bir oyuncunun olabilecek en hassas yerine... Bunu kramponun vidalarıyla yapıyorsunuz. Penaltı ve kırmızı kart..."

Bahattin Duran: "Yani çok tehlikeli ve riskli bir hareket zaten. Burada da aslında görüntü bize temas ediyor. Temas var. Hakemin kararı doğru. Penaltı doğru. Ben de burada kırmızıya daha yakınım. Penaltıda şüphem yok, net."

Bülent Yıldırım: "Evet, temas olduğu belli. Temas varsa burada kaçınılmaz şekilde ciddi faullü oyunun tüm unsurları... Baş bölgesi en hassas bölge. Kramponla bir tarama söz konusu. Oturmamış olması oyuncunun şansı. Ancak şu hamle onun sağlığı açısından tehlikeli. Bu pozisyonun ben de penaltı artı kırmızı kart olduğunu düşünüyorum."

-Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol öncesi Jayden Oosterwolde'nin Umut Bozok'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Hocam; burada yükselirken oyuncu, sol kolunu rakibinin kafasına getiriyor ve bence faul yapıyor. Oyuncu, şurada işi bitirdi zaten. Kolunu dışarıya doğru çıkartarak..."

Bahattin Duran: "Faul bu pozisyon. Sahada faul. Hocam, hakem pozisyona o kadar hakim ki... Çok yakın olur, başka bir bölgeye bakar. Çok yakın olur, önüne bir oyuncu girer ve pozisyonu göremez. Sadece yakınlık önemli değil. Yakın, açısı iyi ve pozisyonu görüyor. Onun kararı oyunun devam etmesi şeklinde. O zaman VAR odası buna karışamaz ama bence sol koluyla yaptığı bu müdahalenin karşılığı faul."

Bülent Yıldırım: "Bakın, 4 kol var ve 3 tanesi havaya yükeliyor. Umut, yükselmek için kolları kaldırdı. Oosterwolde'nin de sağ kolu doğal. O da yükselmek için kalktı. Sol kol, orada ise doğal mı? Değil. Amaç ne? Rakibin yükselmesini engellemek. Bu bir ihlal midir? Evet."