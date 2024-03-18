Rıdvan Dilmen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı yorumlarken maçın ardından çıkan olaylara tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:18
Rıdvan Dilmen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'
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Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı yorumladı.

Dilmen, Batshuayi'nin TFF, MHK, Halil Umut Meler ve triosunu kurtardığını belirtti.

"MAÇ İPTAL OLMALIYDI"

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında fiziksel olarak ayakta kalmasının çok değerli olduğunu aktaran Dilmen, "Bugün Fenerbahçe kurum, şahıs veya kimi dersen herkesi yenmiştir Fenerbahçe. Bugün 2-2 de bitmiş olsa benim için kazanmış olan bir Fenerbahçe vardı" diye konuştu.

Galatasaray'ın geri dönüşünden sonra Fenerbahçe'nin bu maça mental olarak hazırlanmasının zor olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe bugün berabere kalmış olsaydı bence bu iş biterdi" dedi.

Maçın iptal olması gerektiğini vurgulayan ünlü yorumcu, "İlk yarı bir uyarı, ikinci yarı bir uyarı. Hala devam ediyorsa gireceksin soyunma odasına 'Hadi Allah'a ısmarladık' diyeceksin" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI DERBİYE KALDI"

Şampiyonluk yarışının RAMS Park'taki derbiye kaldığını iddia eden ünlü yorumcu, "Şöyle gidelim; 18 puan alsın Fenerbahçe (Galatasaray maçına kadar) yine de işi bitiremez. 5-6 puan kaybetmesi lazım Galatasaray’ın" ifadelerini kullandı.

Şu anki durumda derbide Galatasaray'a beraberliğin yettiğini hatırlatan Rıdvan Dilmen, "Şimdi 2 maç berabere kalma ya da 1 berabere kalıp 1 mağlup olma lüksü de var Galatasaray’ın. Sonuçta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kaldı şampiyonluk yarışı" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki Olympiakos eşleşmesine de değinen Dilmen, sarı-lacivertlilerin tur şansını yüzde 60 olarak gördüğünü aktardı.


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