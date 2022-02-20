CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan Beşiktaşlı isme tepki: Bu bölücü ihraç edilmeli

20 Şubat 2022 Pazar, 14:17

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu. ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu.

#Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

"İSTER TOPUNUZLA İSTER POPUNUZLA GELİN"

Beşiktaş Kulübü'nün kongre üyesi olan ve aynı zamanda Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Tarkan'ın bu şarkısına sosyal medyada tepki gösterdi. Şahin, "İster TOPunuzla ister POPunuzla gelin, ister 6 kişilik yuvarlak masanızla, ister gizli ortağınız pkk ile gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var… Biz tek bir sesle diyoruz ki; Vatan sana canım feda…" ifadelerini kullandı.

İster TOPunuzla ister POPunuzla gelin, ister 6 kişilik yuvarlak masanızla ister gizli ortağınız pkk ile gelin geleceğiniz varsa göreceğiniz de var…



Biz tek bir sesle diyoruz ki; Vatan sana canım feda…#2023eDahaGüçlü gireceğiz… — Murat Şahin ???? (@muratsahin2023) February 20, 2022

BEKAROĞLU'NDAN YANIT: BEŞİKTAŞ BU BÖLÜCÜYÜ İHRAÇ ETMELİ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Şahin'in bu tweetine yanıt verdi. Bekaroğlu, "Beşiktaş bu bölücüyü ihraç etmeli…Böyle nefret söylemi taşıyıcısı bir insanın Beşiktaş gibi ülke barışı ve kardeşliğin sembolü olan bir kulüpte işi olamaz!" diyerek, Murat Şahin'in Beşiktaş Kulübü'nden ihraç edilmesini istedi.