Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünyada 2 numara oldu

19 Şubat 2022 Cumartesi, 14:19

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu. ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişi tarafından beğenildi.

DÜNYADA 2, TÜRKİYE’DE 1 NUMARA

Almanya, Fransa, Azerbaycan gibi ülkelerde de dinlenen şarkının klibi ise İstanbul’da 20’den fazla mekanda çekildi. 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekip görev aldı.

Kworb verilerine göre de, klip 24 saat içinde YouTube’da 7 milyondan fazla görüntülenmeyle dünyada en çok izlenenler listesinde 2. sırada yer aldı.

'Geççek' klibinin izlenme sayısı, 19 Şubat Cumartesi itibarıyla ise 11 milyonu aşmış durumda.

“BU ŞARKI UMUT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM”

Tarkan yeni şarkısı ‘Geççek’ ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.

O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm.

Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”