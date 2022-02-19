Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünyada 2 numara oldu
Sanatçı Tarkan'ın, 'Geççek' ismi verilen yeni şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı klibiyle birlikte yayımlandı. Kısa sürede sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkının klibi, YouTube'da 7 milyondan milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 2. sırada yer aldı.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı
Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu.
‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da
gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk
sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara
tercüman olmuş" yorumu yapıldı.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar
taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın
isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü
isimlerin de dahil olduğu birçok kişi tarafından beğenildi.
DÜNYADA 2, TÜRKİYE’DE 1 NUMARA
Almanya, Fransa, Azerbaycan gibi ülkelerde de dinlenen şarkının
klibi ise İstanbul’da 20’den fazla mekanda çekildi. 30 oyuncu ve 60 kişilik bir
ekip görev aldı.
Kworb verilerine göre de, klip 24 saat içinde YouTube’da 7
milyondan fazla görüntülenmeyle dünyada en çok izlenenler listesinde 2. sırada
yer aldı.
'Geççek' klibinin izlenme sayısı, 19 Şubat Cumartesi itibarıyla ise 11 milyonu aşmış durumda.
“BU ŞARKI UMUT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM”
Tarkan yeni şarkısı ‘Geççek’ ile ilgili duygularını şöyle
ifade etmişti:
“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir
dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe
verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz
etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.
O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı.
‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize
iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli
eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm.
Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”
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