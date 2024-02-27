Chris Paul, 7 hafta aranın ardından parkelere dönüyor!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ın guardı Chris Paul'un, yedi haftalık aradan sonra bu gece Washington Wizards karşısında oynamaya hazır olarak listelendiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:36
Chris Paul, 7 hafta aranın ardından parkelere dönüyor!
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Golden State Warriors guardı Chris Paul'un, yedi haftalık aradan sonra bu gece Washington Wizards karşısında oynamaya hazır olarak listelendiği bildirildi.

En son 5 Ocak'ta Detroit Pistons'a karşı oynadığı maçta elinin kırılmasından beri kadro dışı kalan Paul'un, başlangıçta dört ila altı hafta parkelerden uzak kalması bekleniyordu.

Paul sakatlanmadan önce benchten gelerek maç başına 27,6 dakikada 8,9 sayı ve 7,2 asist ortalamaları yakalıyordu.

Son 13 maçın 10'unu kazanarak son dönemde tempo yakalayan Warriors, Wizards'a karşı başlayacağı dört maçlık deplasman yolculuğuna sırasıyla New York Knicks, Toronto Raptors ve Boston Celtics ile devam edecek.


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