NBA'da faul sonrası saha karışmıştı: 5 oyuncuya men cezası!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ın sahasında Miami Heat ile karşılaştığı maçta çıkan tartışma nedeniyle 5 oyuncuya men cezası verildiği duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:33
NBA'da faul sonrası saha karışmıştı: 5 oyuncuya men cezası!
Abone Ol google-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans-Miami Heat maçında yaşanan gerginlik nedeniyle 5 oyuncuya men cezası verildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Heat forması giyen Thomas Bryant 3, Jimmy Butler ile Nikola Jovic ise 1'er maç ceza aldı.

Pelicans'ta oynayan Jose Alvarado 3, Naji Marshall da 1 maç men ile cezalandırıldı.

İki takım arasında 24 Şubat'ta yapılan maçın son periyodunda Heat'ten Kevin Love'ın, Pelicans'tan Zion Williamson'a yaptığı faul sonrası oyuncular arasında gerginlik çıkmıştı.

Butler, Bryant, Alvarado ve Marshall'ın ihraç edildiği mücadelede, Miami Heat 106-95 galip gelmişti.


nba haberleri Miami Heat haberleri new orleans pelicans haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!

NBA'de Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!
Miami Heat, Jimmy Butler'ın şovu ile Nets engelini geçti

Miami Heat, Jimmy Butler'ın şovu ile Nets engelini geçti
NBA tarihine geçti: Miami Heat'ten Spoelstra'ya rekor sözleşme!

NBA tarihine geçti: Miami Heat'ten Spoelstra'ya rekor sözleşme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Beşiktaş deplasmandan 3 puanla ayrıldı: İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş deplasmandan 3 puanla ayrıldı: İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Fatih Karagümrük 10 kişi kaldığı maçta 3 puanı son dakikada kaybetti!

Fatih Karagümrük 10 kişi kaldığı maçta 3 puanı son dakikada kaybetti!
Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu

Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!
Feyyaz Uçar derbiyi işaret etti: 'Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz'

Feyyaz Uçar derbiyi işaret etti: 'Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz'
Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi