Christian Eriksen antrenmanlara başladı
Inter'in Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen, uzun bir aradan sonra kişisel antrenmanlarına başladı.
12 Haziran'da EURO 2020 turnuvasında oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran ve saha içinde yapılan müdahale sonrası hayata döndürülen Christian Eriksen, yeşil sahalara döndü.
Geçirdiği operasyon sonrası kalp ritmini düzenleyici takılan Eriksen, altyapısında yetiştiği Danimarka ekibi Odense'nin tesislerinde kişisel antrenmanlara başladı.
Serie A kurallarına göre kalp ritmini düzenleyici takılan oyuncular güvenlik sebepleri ile İtalya'da forma giyemezken, futbola dönüş hazırlığında olan Eriksen'in Inter ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Eriksen'i isteyen kulüpler arasında Odense'nin de olduğu iddia edilirken, Inter tarafından daha önceden yapılan açıklamada Eriksen'in takımdan ayrılışına izin vermeye açık olduklarını belirtmişti.
Kariyerinde profesyonel düzeyde Ajax, Tottenham ve Inter'de forma giyen Eriksen, 531 resmi kulüp karşılaşmasında 114 gol atıp 158 de asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, 109 kez terlettiği A Milli Takım formasıyla da 36 gol attı.
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