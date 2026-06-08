Christian Eriksen'in sağlık durumu belli oldu

Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında rahatsızlanarak yere yığılan Christian Eriksen'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, 34 yaşındaki futbolcunun moralinin yerinde olduğunu ve yakında taburcu edilebileceğini belirtti.

DOKTORDAN SEVİNDİREN HABER

Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen'den geldi. Boesen, tecrübeli futbolcunun tedavi süreci hakkında bilgi vererek, "Christian ile bu sabah konuştum ve durumu iyi. Ailesiyle birlikte ve morali yerinde. Yakında taburcu edilip evine gidebileceği tahmin ediliyor. Oyunculara ve personele iyi bakıyoruz, onlarla sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

2020'DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Ukrayna maçında yaşanan rahatsızlık, Eriksen'in geçmişte yaşadığı ciddi sağlık sorununu yeniden akıllara getirdi. Başarılı oyuncu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı grup maçında da yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil tıbbi müdahale görmüştü. O dönem kalp krizi geçirdiği tespit edilen Eriksen'e yeşil sahada kalp masajı yapılmış ve defibrilatör (şok cihazı) kullanılarak hayata döndürülmüştü.